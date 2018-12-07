Mobil Mezbahaneler ilçe belediyelere devredilecek

birleşimle sona erdi. Toplantıda, Arapgir ve Pütürge'de yaptırılan mobil mezbahanelerin ilçe belediyelerine devredilmesi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verildi.

Meclis Başkan Vekili Şahin Özer başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan, Kuluncak ilçesi Tosunbükü mahalle sınırları içerisinde yer alan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından sit alanı olarak ilan edilen alanın 25 yıllığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi görüşülerek karara bağlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arapgir ve Pütürge ilçelerinde modern ve hijyen ortamda kesimlerin yapılabilmesi için yaptırılan Mobil Mezbahaneler makine ve ekipmanları ile birlikte ilçe Belediyelerine devredilmesi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verilmesine ilişkin maddeler kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısını, 12 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.