Modern pentatlonda başarı sözü

Spor Bakanı Kasapoğlu sporcularla tek tek tanışarak derecelerinden dolayı tebrik etti. Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanına samimiyeti için teşekkür ederek, "Genel anlamda tüm spor branşlarında başarılı bir ivme yakaladık. Bunuda olimpiyatlarda dünyaya göstereceğiz. Devletimiz spora büyük ağırlık veriyor. Tüm branşlarda başarı kaçınılmaz. Bir Malatyalı olarak Malatya'ya en iyi şekilde layık olmaya çalıştım hep. Buradaki gençler Türkiye'nin geleceği. Hepsi birbirinden kıymetli. Ben burada olayım ya da olmayayım bu genç arkadaşlar benden sonra ilerleyen zamanda Malatya için çok güzel başarılar getirecektir. Şahsımın Malatya ilinde son zamanları artık. Başka bir yerde yeni sporcular kazanmamız lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.