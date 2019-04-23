Modern pentatlonda milli takıma sporcu

Pelit Yüzme Spor Kulübü Antrenörü Burçak Kılıç yaptığı açıklamada, “Türkiye geneli 600'e yakın sporcunun katıldığı bu yarışta Pelit Yüzme Spor Kulübü olarak 12 sporcu ile katıldık. Uzun süreli çalışmalarımızın meyvelerini topladık. Bu yarışmada milli takımımızı yurt dışında temsil edecek sporcular tebrik ediyorum. Sporcularımızdan Elif Naz Aktaş, Meteberk Demiryol, Eda Kınacı. Bu sporcularımız 27-30 Haziran 2019 tarihinde Portekiz'deki Biathle-Triathle Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandılar” dedi.

Bu arada yarı finale kalan sporcuların sonuçları ise şöyle:

Triathle Mıxed Takım Bayrak Elif Naz Aktaş-Yağız Ali Turan Türkiye 2.si, Triathle Gençler Mete Berk Demiryol Türkiye 2.si, Triathle Elif Naz Aktaş Türkiye 2.si, Triathle Yağız Ali Turan Türkiye 11.si, Triathle Naz Aydın Türkiye 8.si, Triathle Barış Aydın Türkiye Türkiye 6.sı, Biathle İlter Kaan Kaya Türkiye 10.su, Biathle İrem Su Kocaoğlan Türkiye 8.si, Biathle Eda Kınacı Türkiye 3.sü.