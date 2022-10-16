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Modifiyeli araç tutkunları Malatya'da bir araya geldi

Malatya’da düzenlenen 3.

Malatya'da düzenlenen 3. Modifiyeli Araç Fuarı'nda yüzlerce modifiyeli araç tutkunu bir araya geldi.


Malatya Motorlu Araçlar Derneği tarafından düzenlenen 3. Modifiyeli Araç Fuarı'nda yüzlerce modifiyeli araç yer aldı. Şehir içi ve dışından katılım sağlayan araba tutkunlarının araçları ile yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan alanda drift şov, desibel ve güzellik yarışmasının yapıldığı organizasyonda renkli görüntüler yaşandı. Malatyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine ödülleri verilirken, etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

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