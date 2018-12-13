Mor Reyhan (YMH) Fuarında

Arapgir Belediyesi, İstanbul'da bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Yerli Market Haftası (YMH) fuarına katılarak, Arapgir Mor Reyhanını tanıttı.

İstanbul'da gerçekleşen 4. Yerli Market Haftası (YMH) fuarına Malatya'dan Arapgir Belediyesi iştiraki olan Ar-Te yapı firması stant açtı. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun da katıldığı fuardaki açılan stantta Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlaması yapıldı. İki gün süren fuarda Arapgir'in reyhan çayı yoğun ilgi gördü.

Fuarı değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu," Bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası katılarak, kendi üretimimiz olan Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün Arapgir'in mor reyhanı tanıtma fırsatı bulduk.Bizim çalışmalarımız Arapgir' in kalkınmasına ilerlemesine ve tanıtılmasına yöneliktir. Kısacası "Her Şey Arapgir İçin "sloganımız ile çalışmalarımıza yılmadan ve yorulmadan devam ediyoruz" diye konuştu