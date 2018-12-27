MOTAŞ araçları dezenfekte ediliyor

Her gün binlerce yolcuya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ toplu taşım araçları, servis dönüşü garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç-dış temizlikten geçirilerek sabah servise hazır hale getiriliyor.

Gün sonunda seferlerini tamamlayarak garaja çekilen araçlar, düzenli olarak kirden arındırılarak ve zararlı organizmalara karşı dezenfekte edilerek güvenli hale getiriliyor. Günlük yapılan temizliğin yanında şirket bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından detaylı olarak temizlenip Malatyalıların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri sağlanıyor.

MOTAŞ'tan yapılan açıklamada, müşterileri daha temiz, daha hijyenik araçlarla taşımak için yapılan detaylı temizlikle araçların tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka-alt kısımları, camlar, reklam ekranları, yolcu tutamakları, kapı üstleri, şoför mahalli, torpido, cam kenarları, yan ve tavan yüzeyleri, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeyler temizlendikten sonra ilaçlanmak suretiyle mikroplardan arındırıldığı aktarıldı.

Araçların içinde en son, zemin temizliğinin yapıldığı, dış temizlik için araçların dış yıkama fırçalarından geçirildiği belirtilen açıklamada, rutin temizlik işlemlerinin gecenin geç vakitlerine kadar sürdüğü ve araçların servise hazır hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Temizlik işlemlerine ek olarak araçlar, mekanik bakım öncesi ve sonrasında da temizleniyor. Kullanılan temizlik maddeleri uygulanan yüzeye uygun şekilde seçiliyor. Araçların bağlı bulunduğu garajlarda gece geç saatlerde uygulanan temizlik ve dezenfekte işlemleri sayesinde araçlar, her türlü mikrop ve zararlı organizmalara karşı güvenli hale getiriliyor" denildi.

“Araçlarımızı fabrika ayarlarına döndürüyoruz”

Yapılan temizlikle ilgili bilgi veren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "İlaçlamayı uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi ve gözleri tahrip etmeyen maddeler ile yapıyoruz. Özel giysisi, maskesi ve eldiveni bulunan şirket elemanları, ellerindeki püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun olduğu yerleri ilaçlıyor. Ayrıntılı olarak temizlenen araçlarımız özel kimyasallarla ve buharlı makinelerle temizlenerek adeta fabrika ayalarına döndürülüyor. İmalattan yeni çıkmış araç gibi bakterilerden arındırılmış olarak servise hazır hale getiriliyor " ifadelerini kullandı.