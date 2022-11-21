Moto kuryeler kaza kurbanı Berker için korna çaldı

Malatya'da moto kuryeler işe başladığı gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Berker için korna çaldı.

15 Kasım Salı akşamı saat 20.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü'nde okuyan Bünyamin Berker (22) motokurye olarak çalıştığı işletmede aldığı siparişi belirtilen adrese teslim ettikten sonra dönüş yolunda 44 DJ 178 plakalı motosiklet ile yol kenarında bulunan çukura düşerek ağır yaralanmış kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Kaza da ihmal olduğunu ileri süren Malatya Kuryeler Derneği üyeleri kazaya dikkat çekmek için bir araya geldikleri Kanyon caddesinde korna çalarak bir süre ilerledikten Bünyamin Berker'in kaza geçirdiği noktaya giderek mum bıraktı.

Berker'in kaldığı yurda da giden motokuryeler Berker'in arkadaşlarına baş sağlığı dileyerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.