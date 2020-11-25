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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Malatya’da motosiklet çalan hırsız, polisin takibi sonucu tutuklandı.

Malatya'da motosiklet çalan hırsız, polisin takibi sonucu tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesinde bir motosiklet çalındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından motosikletin çalınması ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Olayı gerçekleştiren şahsın H. E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. H.E. isimli şahıs çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan H.E. isimli zanlı mahkemece tutuklandı.

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