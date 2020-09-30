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Motosiklet hırsızları kaza yapınca yakalandı

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde park halindeki iki motosikleti çaldıktan sonra kaçan şüpheliler, polisten kaçarken kaza yaptı.

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde park halindeki iki motosikleti çaldıktan sonra kaçan şüpheliler, polisten kaçarken kaza yaptı. Yakalanan iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yoluyla çalınan motosikletlerle ile ilgili yapılan çalışmalarda, Güzelyurt Mahallesinde gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli iki şahsı bir motosiklet üzerinde Güzelyurt istikametinden Baharlı istikametine seyir ederken gördü. Sürücü polis tarafından kontrol edilmek üzere durdurulmaya çalışıldığı esnada motosiklet sürücüsü durmayarak kaçtı. Bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.


Şüpheli iki şahıs gözaltına alındılar. Yapılan üst aramasında Y.K. isimli şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler Y.K. ve C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bu arada, polis tarafından yapılan çalışma neticesinde motosikletlerden diğeri de İstasyon mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

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