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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya’da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gonca Sokak üzerinde Muhammed Elapdo (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda A.Ş. yönetimindeki 44 AG 708 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu Muhammed Elapdo, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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