Motosikletlere sıkı denetim

Malatya'da, motosiklet sürücüsü denetimlerine ağırlık verilirken, kontrollerde 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet trafikten men edildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından son iki günde yoğunlaştırılmış olarak motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, toplam 44 motosiklet sürücüsü denetlendi.

Kontroller sonucunda, 1 adet zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak, 4 adet sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak, 2 adet diğer ilgili maddelerinden olmak üzere toplam 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet ise trafikten men edildi.