İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletlere sıkı denetim

Malatya’da, motosiklet sürücüsü denetimlerine ağırlık verilirken, kontrollerde 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Malatya'da, motosiklet sürücüsü denetimlerine ağırlık verilirken, kontrollerde 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet trafikten men edildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından son iki günde yoğunlaştırılmış olarak motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi uygulaması gerçekleştirildi.


Yapılan kontrollerde, toplam 44 motosiklet sürücüsü denetlendi.


Kontroller sonucunda, 1 adet zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak, 4 adet sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak, 2 adet diğer ilgili maddelerinden olmak üzere toplam 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.