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Motosikletlere sıkı kontrol

Malatya’da motosikletler sıkı takip altına alınıp, 25 motor sürücüsü ve motosiklet sahibine cezai işlem uygulandı.

Malatya'da motosikletler sıkı takip altına alınıp, 25 motor sürücüsü ve motosiklet sahibine cezai işlem uygulandı. 3 motosiklet trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince son 3 günde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin denetimine ağırlık verildi.


Üç günde yapılan denetimlerde 274 motosiklet sürücü kontrol edildi. Kusuru bulunan 25 motor sürücüsü ve motosiklet sahibine cezai işlem uygulandı. 3 motosiklet trafikten men edildi.

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