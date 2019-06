MTB mayıs ayı meclis toplantısını yaptı

Toplantıda konuşan MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutlayarak mübarek günün bütün insanlığa hayırlı olmasını diledi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, 2019 yılının mayıs ayının çok yoğun geçtiğini ifade ederek “Özellikle Ramazan ayına denk gelmiş olması bizim için önemli ve anlamlıydı. Bu ay içerisinde ödül gecemiz ve iftar programımız coşkulu ve katılımı yüksek şekilde icra ettik. Tüccarlarımız ve ihracatçılarımızla iftar açmakla beraber 2018 yılı içerisinde hem ihracatta hem de genel işlem hacminde en çok işlem yapan 20 tane şirketimizi de plaket vererek ödüllendirmiş olduk. Vermiş oldukları desteklerden ötürü ihracatçılarımıza ve tüccarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Özcan, lisanslı depoculukla ilgili arsa tahsisinin gerçekleştiğini ifade ederek, “Arsa tahsisimizin gerçekleşmesi ile birlikte proje firmamız ve müşavir firmayla gerekli anlaşmayı kayıt altına aldık. Bir aksilik olmazsa temmuzun sonuna doğru bize teslim edecekleri evraklarla ihale aşamasına getirmiş olacağız. 12-13 Haziran'da yapılacak olan kuru meyve toplantısına ev sahipliği yapacağız. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde programın netleşmesiyle kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı. Hasat döneminin başlamasıyla arpa fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden Özcan, “Özellikle TMO depolarında ürünün azalması ve yeni mahsule yaklaşmamız hasebiyle fiyatlar yükseldi ama yaklaşık 10 gündür hasat başladı. Fiyatlar yaklaşık bin 200- bin 300 bandına kadar geriledi hasat dönemi bu yıl arpada, hayvancılık sektörü, hasatta ciddi anlamda bir artış bekliyor. Bununla beraber fiyatların gevşeyeceğini bekliyoruz. Et ve süt kurumunun yapmış olduğu kesimler bir süreliğine ara vermiş olması nedeniyle kırmız et üreticileri ve hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız kısmen zor dönemden geçiyorlar. Bu konuda gerekli yerlerle görüşüp Malatya'da et ve süt kurumunun yeniden kesime başlaması gerektiğini ilettik ve olumlu yanıt aldık” diye konuştu.