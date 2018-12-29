MTB'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, son 6 ayda Malatya'dan 47 bin 500 ton ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.

2019'da tahmini bütçenin 3 milyon 200 bin TL olacağını ifade eden Özcan, kayısı ihracat rakamlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 2018 yılın son 6 ayına bakıldığında yaklaşık 47 bin 500 ton ihracatın gerçekleştirildiğini ifade eden Özcan, 12 aylık ihracat rakamlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Özcan, ayrıca son 6 aylık dönemde kayısı çekirdeğinde ise yaklaşık 8 bin tonluk bir ihracat yapıldığını belirtti.

Göreve geldikten sonra uzun zamanlardır yasal olarak tebliği yapılan kuru kayısı lisanslı depoculuk projesini hızlıca hayata geçirmek için ciddi bir efor kaydettiklerini belirten Özcan, “İnşallah 2019 yılının Mart ayı içerisinde proje tarafımıza teslim edildikten sonrada hızlı bir şekilde projenin ihale aşamasına getirilmesi için de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yine 2018'de en önemli sorunlardan birisinin de kükürt sorunu olduğunu dile getiren Özcan, bu kapsamda kayısı da yaşanan kükürt sorunu nedeniyle kayısı yetiştiricilerine uygulanan cezaların sektörel bazda ciddi sıkıntılar yaşattığını söyledi. Sorunun çözümü adına yaptıkları girişimler ile Tarım ve Orman Bakanlığının cezai muayedelerin hafifletilmesi adına yasal düzenlemelerin yapılması için konuyu TBMM'ye gönderildiğini ve önümüzdeki günlerde de bu sorunun çözüleceğini kaydetti.

Borsa olarak 2019 yılı hedefleri ve çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özcan, “Yeni yıldan beklentilerimiz ve çalışmalarımızın başında lisanslı depoculuk ile ilgili çalışmalar geliyor. Bunun yanı sıra Yeni Şire pazarı ve yeni Buğday Pazarı ile ilgili de ciddi beklentilerimiz var. Bunları da projelendirip hayata geçirmek için de 2019 yılının bu açından da bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile de çalışmalarımız sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Malatya ziyaretinde bunu ifade etti. Yeni bir Şire ve Buğday Pazarı 2019'daki en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.

Özcan, yine geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları çuval darasında 200 gram olan sınırı 100 grama düşürdüklerini de hatırlatarak uygulamanın 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceğini söyledi. Tarımla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özcan, yeni yılın tüm Malatyalılar ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.