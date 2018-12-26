MTB'den üreticiyi yakından ilgilendiren karar

Konuyla ilgili Ticaret Borsasında bir basın toplantısı düzenleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, göreve geldikleri andan itibaren yapılması gereken konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadede ki planlamalar yaptıklarını söyledi. Bunlardan en önemlilerinden birisinin de müstahsil ve çiftçiyi ilgilendiren konuların başında olan çuval darası olduğunu belirten Özcan, bu kapsamda uzun zamandır örf adet yönetmeliklerinde yer alan bu konuyu değiştirme kararı aldıklarını söyledi. Borsa olarak aldıkları kararın meclisten onaylandıktan sonra Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğini ve bakanlığın ise kararı onayladığını ifade eden Özcan, “Burada almış olduğumuz karar müstahsil ve çiftçimizin uzun zamandır ticaretçimizin, tedarikçi ve ihracatçının ürünü çiftçiden satın aldıktan sonra naklini gerçekleştirmek için yaptığı işlemde bir çuvallama yöntemi ile ürünü şehre naklediyordu. Bu çuvallama yöntemi sonucunda bir çuval darası ortaya çıkıyordu. Naylon çuvalda 200 gr çuval darası adı altında bir kesinti uygulanıyordu. Burada bizim de yapmış olduğumuz incelemelerde çuval darasındaki kesintinin mevcutta olması gerekenin üstünde olduğunu tespitini gerçekleştirdik. Burada uygulamada olan 200 gr çuval darası yöntemini uygulamada yeniden güncelleme de yaparak meclis kararı ile de 100 gr olarak düşürülmesi kararı aldık” şeklinde konuştu. Malatya Ticaret Borsasında işlem gören ve borsa bünyesinde olan herkesi kapsayacak olan bu uygulamanın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Özcan, “Bununla ilgili Ticaret Borsa'larının örf adet yönetmeliğinde de bir uygulama gerçekleştirmek gerekiyordu. Bunu da almış olduğumuz kararla basın yoluyla özellikle gerek görsel, gerekse yazılı medyanın müstahsil ve çiftçimize bu uygulamamızın ulaşması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun mutlaka acil bir şekilde çiftçimize de ulaşmasını sağlamış olacağız. Konuyla ilgili tarafları da bilgilendirdik. Ziraat Odaları Başkanları ile de bu konuyu görüştük. Bu kararı da uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Bu kararı tüccarlar ve ihracatçılarla birlikte aldıklarını da kaydeden Özcan, “Bu uygulamayı aslında onlar bizden talep ettiler. Çünkü ortada bir hak kaybı vardı. Yani müstahsil ve çiftçinin uğramış olduğu bir hak kaybı vardı, bunu da uzun zamandır dile getirilmiyordu ama ihracatçımız ve tüccarımız bu hak kaybının ortadan kaldırılmasını bizden talep ettiler” ifadelerini kullandı.