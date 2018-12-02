MTB'den yetimler kervanına yardım

Dernek binasında düzenlenen törende yetim çocuklara verilmesi amacıyla 50 adet bot, 50 adet de kışlık mont verildi.

Yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolak, “MTB Başkanımız Ramazan Özcan uzun yıllardır tanıdığımız birisi, kıymet verdiğimiz bir başkanımız. Bugün dernek binamıza 50 adet ayakkabı ve 50 adet mont getirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, “Cenabı Allah bizlere böyle bir imkanı nasip ettiği için, ona binlerce kere hamd ediyoruz . Rabbim inşallah ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Ben bu tür yardımların artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.