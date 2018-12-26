MTSO 2018 yılının son meclis toplantısını yaptı

2019 yılı tahmini bütçenin görüşüldüğü Aralık ayı meclis toplantısına TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Sadıkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında toplanan Aralık ayı meclisinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2019 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Meclis divanı tarafından okunan bütçe ayrıntılarına göre 2019 yılının tahmini bütçe rakamı 6 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. Tahmini bütçe mecliste oy birliği ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmaları ile ilgili meclise bilgi verdi. Malatya'nın ilk 11 ayında gerçekleştirilen ihracat rakamının 314 Milyon 296 Bin Dolar olduğunu belirten Sadıkoğlu, "İhracatın 140 milyon doları kuru meyve ve mamulleri, 103 milyon doları hazır giyim ve hazır giyim, 21 milyon doları tekstil ve ham maddeleri, 8 milyon dolar ise su ürünleri ve hayvansal mamullerden oluşuyor” dedi.

Yapılan görüşmeler sonucu Ticaret ve Sanayi odası üyeleri ile tüm esnafı kapsayan İlan Reklam ve Tabela vergilerin de yüzde 38 indirim yapıldığını, bu indirimin esnaf ve tüccara rahat nefes aldıracağını ifade eden Sadıkoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.