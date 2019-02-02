MTSO 2019 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Meclis toplantısına meclis divanı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve meslekte 30 yılını tamamlamış üyeler katıldı.

Meclis Başkanvekili Hakan Er Başkanlığında toplanan mecliste Ticaret ve Sanayi Odası eksperlerine orman mühendisi dahil edilmesi görüşülüp karara bağlandı.

Daha sonra ocak ayı yönetim kurulu çalışmalarını meclise anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB tarafından düzenlenen “Ekonomi Şurası” hakkında bilgiler verdi.

Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 7 bakanımızın katılımıyla gerçekleşen Ekonomi Şurasında daha önce Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantılarında belirlenen sorunlar, ilimiz ve bölgemiz nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verileri Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık. Sıraladığımız sorunların başında ise yerli malının kullanılmasının desteklenmesi, finanse erişimde zorluklar, inşaat sektöründeki daralmanın getirdiği sıkıntılar, EXİMBANK ve KGF kredilerinin etkin kullanılması, SGK prim destekleri gibi konular yer aldı” dedi,

TSO yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, Tekel depoları ve tekstil firmaları ile ilgili önemli gelişmelerin olduğunu belirterek, “Cezaevi yanında bulunan tekel depolarında çalışanların önemli sorunları var. Tekel depolarının ihale ile satışa çıkarılması orada istihdam gören yaklaşık bin 500 kişinin işsiz kalmasının sinyalini verdiği için Ak Parti Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ile oraya bir ziyaret gerçekleştirdik. Depoların satışının engellenmesi için yetkililer ile görüşerek çözüm yolu aradık. Orada çalışan kişilerin şartlarını iyileştirmek için tekstil kümelenmesi adı altında FKA'ya bir proje verdik. 12 milyon değerindeki projemiz onaylandığı zaman bodrum altında, küçük dükkanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek şartlarını iyileştirip işlerini geliştirmek ve piyasa oluşturmalarını sağlayacağız” İfadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye üyelerinin sorunlarını aktardığını söyleyen Sadıkoğlu, “Üyelerimizin yaşadığı problemleri birebir bakan yardımcımıza aktardım. Fırıncıların ekmekle ilgili yaşadığı sıkıntıları, kuyumcuların taksit yapamadığı için problem yaşadıklarını, Hal Kanun Yasası ile haldeki esnafımızın mağdur olduğunu, banka faizlerinin yüksek olması nedeniyle ekonominin durağanlaştığını ve daha birçok problemi kendisine ilettim ve kendisinden bu konuların takipçisi olacağının sözünü aldık” diye konuştu

Daha Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan ve meslekte 30 yılını geride bırakan üyelere “30. Yıl Onur Plaketi” verildi.