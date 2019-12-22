MTSO akreditasyon denetiminde ?st s?n?fa y?kseldi

TOBB taraf?ndan y?r?t?len akreditasyon denetim sonucunda, C s?n?f? belgeye sahip olan MTSO ba?ar?l? bulunarak, B s?n?f? tam standartlar?nda hizmet veren odalar aras?nda yerini ald?.

TOBB'ye ba?l? oda ve borsalara kalite bilincinin yerle?tirilmesi, ?al??ma sisteminin i? d?nyas? nezdinde sayg?nl???n?n ve hizmet t?rlerinin art?r?lmas?, hizmet kalitelerinin iyile?tirilmesi, oda ve borsalar aras?ndaki sistemlerinin birbirine yak?nla?mas?n?n sa?lanmas? suretiyle Avrupa Oda, Borsa sistemine uyumunun ger?ekle?tirilmesini ama?layan akreditasyon sisteminde Malatya Ticaret ve Sanayi Odas? denetimler sonucu bir ?st s?n?fa y?kseldi.

2005 y?l?ndan itibaren TOBB taraf?ndan y?r?t?len akreditasyon ?al??malar? ile ?yelerine 5 y?ld?zl? hizmet vermeyi ama? edinen oda ve borsalara d?zenli aral?klarla yap?lan denetimlerde ba?ar? durumlar?na g?re dereceler veriliyor.

T?rk Loydu Vakf? Temsilcisi ?zlem Savran taraf?ndan ger?ekle?tirilen denetimde TOBB'den g?zlemci olarak Ba?ak Akay?k haz?r bulundu.

Denetimler nezdinde 105 ba?l?kta denetime tabi tutulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odas? C'de bulunan Akreditasyon derecesini denetimler sonucunda ba?ar?l? bulunarak akreditasyonda B seviyesine y?kseltildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? O?uzhan Ata Sad?ko?lu, ?T?rkiye'deki se?kin odalar derecesine ad?n? yazd?ran MTSO istikrarla ?al??malar?n? y?r?tmeye devam edecektir? dedi.