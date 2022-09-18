MTSO Başkan adayı Baştürk, sanayicilerle bir araya geldi

Sanayicilerle bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk," Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız Malatya'ya hizmet etmek. Makam ve mevki peşinde değiliz" dedi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2 Ekim'de yapılacak MTSO seçimleri öncesi 3. Organize Sanayii Bölgesinde özel bir şirketin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna katılan Baştürk, Yeni sanayi, Özsan Sanayi ve Organize Sanayi firmaları ile bir araya geldi. Sanayici ve esnafların düzenlenen organizasyona ise ilgileri yoğun oldu.

“Malatya ihracat verileri yüzde 19 ile sınıfta kaldı”

Kahvaltı organizasyonunda konuşan Baştürk, "Çevre illerin sanayilerinin yıllık ihracat verileri yüzde 25'in üzeri iken Malatya sanayisinin yıllık ihracat verileri yüzde 19'da kalmış durumda. Malatya'nın yurtdışı pazarında en büyük ihracatı kuru kayısı pazarında gerçekleşiyor. Bu durum her ne kadar sevindirici olsa da mevcut kur dengesi gereken değeri görmemesine ve diğer sanayi dallarındaki ticaret hacminin gün geçtikçe daha da göz ardı edilmesine neden oluyor" dedi.

“Malatya sanayisi tehlike altında”

Malatya sanayisinin gelinen son noktada çıkmazın eşiğinde olduğuna vurgu yapan Baştürk, "Gelinen noktada çok geç olmadan yönetim değişmeli. Çünkü sanayicinin önünün kesildiği her çalışmanın, sanki bir başarı hikayesi gibi anlatılması ileride bu durumun bizler için daha da ciddi sorunların başlangıcı olacağının habercisidir. Şimdi müdahale etmekte gecikirsek ilerleyen yıllarda geri dönüşü çok daha zor olacaktır" şeklinde konuştu. Baştürk, “Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız Malatya'ya hizmet etmek. Bizler yıllarca kendi çabamızla iyi kötü bir konuma geldik. Makam ve mevki peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası tüm davetlilerle birlikte Malatya sanayisine yönelik, güncel durumun işlendiği belgesel projesini izleyen Baştürk, program çıkışı tebrikleri kabul etti.

Baştürk daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, Esnaflarla sohbet ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baştürk ve beraberindeki heyet daha sonra Şire pazarında esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.