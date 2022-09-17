MTSO Başkan adayı Baştürk'ün ziyaretlerini sürdürüyor

2 Ekim Pazar günü yapılacak MTSO seçimlerinde Başkan adayı olan Akif Baştürk, seçim çalışmaları çerçevesinde İnönü Kapalı Çarşısı esnafını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılanan Baştürk, Malatya'nın her alanda büyümesi adına ekip ruhu ile çalışacaklarını söyledi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, seçim çalışmalarında çerçevesinde ziyaretlerine hız verdi. Esnafların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Baştürk, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Baştürk, “ Kapalı çarşı esnafımızla bir araya gelerek, güncel konuları ve ticaretleri ile ilgili sorunları hakkında bilgiler alıyoruz. Bildiğimiz gibi kapalı çarşımız Malatya'nın ilk ticaret merkezlerinden biridir. Ama bu süreçte kapalı çarşımız biraz ticaretten uzaklaştı. Kapalı çarşıyı tekrar eski günlerine kavuşması için de önlem ve tedbirlerimizi de alacağız. Seçim sonrası neler yapabiliriz onları tartışır tekrar cazibe merkezi haline nasıl ulaştırabiliriz bunları planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“El birliği ile sorunları çözeceğiz”

Baştürk ve beraberindeki heyet, daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliğini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Burada konuşan Baştürk, inşaat sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntıları inşaat mühendislerinin en iyi şekilde bildiğini belirterek, “Esas bu işin merkezinde olan sizlersiniz. Bu noktada bizim sizlerle her zaman diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Bizlerde bu noktada kısmet olursa göreve geldiğimiz takdirde, sizlerle birlikte şehrin ekonomik alanda gelişmesi ve büyümesi anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Komitelerimizdeki meclis üyesi adaylarımız sektörden gelen tecrübeli isimler. İnanıyorum ki göreve geldiklerinde el birliği ile sektörlerdeki sorunları doğru tespit edersek doğru çözümler geliştirerek kısa sürede sonuç alabiliriz. El birliği ile sorunları çözeceğiz” diye konuştu.