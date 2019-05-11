MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Anneler gül bahçesidir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi annelerin kalbindedir" dedi.

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, dünyanın en anlamlı değerinin anne ve çocuk arasındaki sevgi bağı olduğunu belirterek, anneleri gül bahçesine benzetti.

Sadıkoğlu, "Anneler sevginin bereketli toprağıdır. Fedakarlığa ve karşılıksız sevgiye örnek isteseler sadece ‘anne' cevabını verebilirsiniz. Anneler toplumun temel direğidir. O direk var olduğu müddetçe toplum ayakta kalır. Kadınlarına ve annelerine gereken değeri vermeyen toplumların, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkum olacakları bir gerçektir. Kadınlarımızı sadece annelik görevine hapsedemeyiz. Doğrusu, kadınlarımız öyle güçlüdür ki, hem evin çekip çevrilmesindeki, hem annelikteki, hem de iş hayatındaki güçlüklerin üstesinden aynı anda gelmeyi başarabilmiştir. Annelik gibi zor bir görevin yanında, elinin hamurunu iş dünyasına bulaştırarak ekonominin bereketini artırmıştır. İsteğimiz, arzumuz iş dünyasındaki kadın girişimci ve çalışan sayısının artması ve toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın bu büyük gücünün ekonomiye katma değer olarak yansımasıdır. Kadının elinin değmediği bir ekonominin bereketi olmaz. Büyümesi de olmaz. O yüzden diyoruz ki, elinde hamur olanlar her işe karışsın ki, büyümenin bereketini toplumun tamamı hissedebilsin. Bu duygu ve düşüncelerle Annelerimize yılın tamamında sevgi ve saygı göstermeliyiz. Hepimizin baş tacı analarımızın Anneler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.