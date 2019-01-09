MTSO Başkanı Sadıkoğlu basın ile istişare toplantısı yaptı

Bir otelde düzenlenen Tanışma ve İstişare Toplantısı” na Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Hasan Özkan, basın mensuplarının çalışma şartlarından bahsederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Basınla istişare toplantısının düzenli hale getirileceğini söyleyerek sözlerine başlayan Sadıkoğlu, "Eleştirilere açığız, daha iyisini yapmak için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var” diyerek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Daha sonra geride bıraktıkları 8 aylık süreçte Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerini sinevizyon gösterisi ile anlatan Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu odanın 7 bin 813 üyesi olduğunu ve Malatya'daki organize sanayi bölgelerinde 22 bin kişinin istihdam yaptığını ifade etti. Katıldıkları toplantılarda Bakanlar ile özel görüşmeler yaptığını da belirten Sadıkoğlu, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli ile görüşerek Malatya'nın Kükürt sorununu dile getirdim. Kükürtün yüksekliğinden dolayı hem perakende hem de ihracat yapılırken yüksek para cezaları yazılıyor. Bu cezaların askıya alınacağının ve hafifletileceğinin sözünü aldım. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'a organize sanayi bölgesine yeterli ödeneğin gelmediğini belirterek ödeme yapılmasını istedim. Bakan Albayrak'ta organize bölgesine bir meblağ ödeme yapılacağını belirtti" dedi. Yapacakları çalışmalardan da bahseden Oğuzhan Sadıkoğlu Malatya'ya İhracat destek ofisi, arabuluculuk merkezi ve vize ofisi açılacağını belirterek, "Tekstilkent projesi, Mobilyacılar sanayi sitesinin kurulması ve Endüstri Meslek Lisesinin açılması da ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor" şeklinde konuştu. Malatya'nın 2018 yılı ihracat rakamının 339 Milyon 553 bin dolar olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “ilk sırada 153 milyon dolar ile kuru meyve ve mamulleri yer alıyor. 111 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon ikinci sırada, 22 milyon dolar tekstil ve ham maddeleri üçüncü sırada, 8 milyon dolar ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ise dördüncü sırada yer alıyor" diye konuştu.

Çalışmalarını anlatan Sadıkoğlu bunun bir ekip işi olduğunun altını çizerek Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunu sahneye davet ederek teşekkür etti.