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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, “1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır” dedi.


Emek ve Dayanışma Gününün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Gelişen, büyüyen ve yükselen Türkiye'nin en büyük destekçisi çalışanlardır. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü üreten kesimden almaktadır. Tarımda, sanayide, bilimde, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Yaptıkları çalışmalarla kaynaklarımızı ürüne dönüştüren işçilerimiz, ülkemizin olduğu gibi Malatya'mızın da kalkınmasındaki anahtarı durumundadır. Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

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