MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan ek sefer talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, uluslararası ticarette önemli bir rol üstlenen havayolu taşımacılığının, Malatya'da mevcut potansiyeli ve yaz aylarında artan sirkülasyonu kaldıramadığını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Başkanı Sadıkoğlu, havayolunun şehirlerin ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir rol oynadığını belirterek, “Maalesef Malatya ilinde mevcut potansiyeli ve yaz aylarında artan sirkülasyonu kaldıramamaktadır. Bu nokta gerek İstanbul gerekse de Ankara uçuşları hem sefer azlığı hem de uçak tarifelerinin kalkış saatleri bakımından Malatya'mızın ticaret hacmine de olumsuz yansımaktadır. İlimizde havayolunu kullanan iş adamlarımızın, esnafımızın ve vatandaşımızın ulusal ve uluslararası bağlantıları, ticari faaliyetleri maalesef aksamaktadır. Yine şehrimize yatırımcı olarak davet ettiğimiz, imkan ve olanak sağladığımız, teşvikler sunarak yatırım için cazibe ortamı oluşturduğumuz iş dünyası da şehrimize olan kısıtlı sefer sayılarını göz önünde bulundurmaktadır. Bu bakımdan Türk Hava Yolları'nın ilimize olan İstanbul ve Ankara sefer sayılarında geliş ve gidiş olarak artış talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya'da ki tüm paydaşların bir araya gelip bu konuyla hep birlikte ilgilenmesi gerektiğini belirten Sadıkoğlu, “Malatya'nın sesinin güçlü duyurmasını sağlamalıyız. Umarım bu çağrımız yankı bulur ve Malatya Türk Hava Yolları tarafından hak ettiği değerle önemsenir” ifadelerini kullandı.