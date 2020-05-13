MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan kapalı caddelerin açılması önerisi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Malatya'da bir süre önce kapatılan ana caddelerin kontrollü sosyal hayata geçiş süreci ile birlikte yeniden trafiğe açılmasını isteyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kentimiz esnaflarının daha fazla mağduriyet yaşamaması için bu bölgeler trafiğe açılmalı” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm illerde olduğu gibi Malatya'da da alınan tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü ve Atatürk Caddeleri ile Arslantepe mahallesinin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bu bölgelerde sosyal mesafenin korunması adına alınan bu karara Malatyalıların duyarlı davranarak, belirlenen kurallara ciddi manada uyduğunu söyleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkenin kontrollü sosyalleşme sürecine girdiğini belirtti.

Malatya'nın kalbi konumunda yer alan bu caddelerin araç trafiğine kapatılması ile özellikle bu bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların önemli finansal sorunlar yaşamasını da beraberinde getirdiğini de belirten Sadıkoğlu, “Trafik yasağını ardından cadde esnafı, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmış bir bölümü kepenk dahi açmamıştır. Bu bölgelerde bahse konu iş yerlerinin yüksek kira maliyetlerini karşılamakta zorlanan işletmeciler, oluşan maddi sorunlar karşısında çaresiz kalmıştır” dedi.

Korona virüs salgını karşısında kalabalık insan gruplarını engellemeyi amaçlayan bu yasak kararının cadde üzerinde sakinliği sağladığını ancak vatandaşların araçlarını ara sokaklara park ederek aktivitelerini sürdürmesinin yoğunluğu ara sokaklara taşıdığını belirten Sadıkoğlu, “Araç trafiği, egzoz gazı gibi sebepler ile virüsün yayılımı arasında da herhangi bir bağlantı kurulamaması mevcut durumda yasağın büyük oranda anlamını yitirdiğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı'nca son dönemde açıklanan rakamların, iyileşen hasta sayısının arttığı vaka sayısının azaldığını gösterdiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Bu olumlu istatistiğe istinaden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta normalleşme sürecine geçildiği açıklanarak, 11 Mayıs itibariyle yasak kapsamındaki birçok meslek grubu yeniden iş başı yapmıştır. Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci ile birlikte ülke genelinde normalleşme adımları atılırken, kentimiz esnaflarının daha fazla mağduriyet yaşamaması adına İnönü (Dörtyol, Sıtmapınarı, Dede Korkut Parkı'na kadar olan) Atatürk, Aslantepe (Akpınar) caddelerinin ivedilikle trafiğe açılması gerekmektedir. Yetkili makamların yürürlükteki yasağı bir an önce sonlandırmaları gerektiği kanaatimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” diye konuştu.