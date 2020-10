MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Rektör Karabulut'a ziyaret

Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılabilecek ve uygulanabilecek her türlü projeyi destekleyeceklerini ifade etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyarette Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında üniversite sanayi işbirliği kapsamında Araştırma-Geliştirme Projeleri ile Ürün Geliştirme Projeleri konusunda işbirliği ve iş ortaklığı yapma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi duvarları olmayan yeni nesil bir üniversitedir. Bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirleyen bir üniversiteyiz. Bu kapsam da üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılabilecek ve uygulanabilecek her türlü projede Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak varız. Malatya'nın gelişimi, büyümesi ve marka değerinin artması için, bunun paralelinde istihdamın da yükselmesi için üniversite olarak sorumluluğumuzu her zaman yerine getireceğiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları olarak tarlada harmanda yaparız, hastanede hasta da bakarız, laboratuvarda araştırmada yaparız, fabrikada tezgah başında da dururuz, her zaman milletimizin ve ülkemizin yanındayız"dedi. Malatya sanayisinin gelişimi, nitelikli üretim ve katma değerli ürün ortaya koyabilmek için akademi dünyası ile iş birliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; “Üniversitelerin dahil edilmediği sanayi toplumu, olması gereken gelişim seviyesinin gerisinde kalacak ve başarıya ulaşamayacaktır. Bu nedenle üniversitelerimizin; sanayicimiz, üreticimiz ve iş dünyamız için bir yol gösterici olması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl MTSO, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve KOSGEB arasında ‘AR-GE ve İnovasyon İş Birliği' protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokol ile KOBİ'lerimizi, girişimcilerimizi ayrıca endüstriyel uygulamaya yönelik projeleri desteklemeyi hedefliyoruz. Üniversitelerimiz ile geliştireceğimiz bu ve benzeri iş birliği çalışmaları ile girişimci ekosistemi gelişmesi noktasında akademi dünyasının desteğini almayı hedefliyoruz. Bu noktada sağladıkları katkılar için Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Sayın Aysun Bay Karabulut'a teşekkürlerimi iletiyor, üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamız arasındaki iş birliği çalışmalarının daha ileri seviyelere taşınmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.