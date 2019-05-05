MTSO Başkanı Sadıkoğlu'nun Ramazan mesajı

Başkan Sadıkoğlu mesajında, “Cenab-ı Allah'ın izniyle, bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin heyecanını ve manevi hazzını hissediyoruz. Hayatımızın gündelik telaşlarla, dünyevi kaygılarla sıradanlaşmaya başladığının farkına vararak, maddi ve manevi birçok güzelliğin yaşandığı Ramazan ayında dini gayret ve hassasiyetlerimizle kendimizi kontrole tabi tutmak bizler için fırsat olacaktır. Kalplerin anahtarı olan Ramazan'ın maddi kaygıların ve hırsların alabildiğince kuşattığı şahsi hayatımıza, aile ve toplum hayatımıza özeleştiri yaparak Kur'an, Hz. Peygamberimizin sünneti ve hayatı ile kaynaşma ve buluşmamıza vesile olmasını temenni ederim.

Cenab-ı Hak bizler için bu Ramazan'ı bir kurtuluş vesilesi kılsın, İslam Aleminin ferahına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Ramazan ayında yaşadığımız milletçe kenetlenmenin; tüm bir yıla yayılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin yıllarını hep Ramazan bereketinde, günlerini hep Ramazan huzurunda yaşaması temennisiyle, tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.