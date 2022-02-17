MTSO Eğitim Akademisi yeni döneme hazır

MTSO'nun üyelerine sunulan eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin tek çatı altında yönetilmesi amacıyla oluşturulan 'Malatya TSO Eğitim Akademisi' ilk günden bu yana birçok verimli çalışmaya imza attı. Korona virüs salgınıyla birlikte oluşan mesafeli sisteme ayak uyduran Malatya TSO Eğitim Akademisi, yüz yüze gerçekleştirdiği çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Oluşturduğu stüdyosunda, en yeni teknolojik cihazları kullanarak çekimler yapan akademi, eğitim videolarını dijital platformlar aracılığıyla üyelerinin ve tüm kamuoyunun bilgisine sunuyor. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana birbirinden değerli akademisyenleri ağırlayan akademi 2022 yılında da TSO üyelerinin yeniliklerden haberdar olması, finansal, yönetimsel, koordinasyon sorunlarının iyileştirilmesi ve dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri için alanında uzman konukları ağırlamaya devam edecek.

İnönü Üniversitesi'nin katkıları ile yürütülen akademi 2022 yılında şu akademisyenleri ağırlayacak: “Prof. Hüseyin Altay, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Hacı Evliyagil, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Derindağ, Prof. Dr Neslihan Derin, Doç. Dr. Mustafa Yücel, Doç. Öğr. Mustafa Deste, Prof. Dr. Kahraman Çatı, Prof. Dr. İbrahim Aksu, Prof. Dr. Recep Karabulut, Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Prof. Dr. Ali Koçyiğit ve Adil Gürsoy.”

2022 yılında akademide ele alınacak konular ise şu şekilde belirlendi:

''Dış Ticarette Politik Risk Değerlendirmesi, İthalat ve İhracat Yönetimi, E-Ticaret ve Önemi, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yalın Yönetim, Şirketlerde Kurumsallaşma, Yalın Düşünce ve Değer Mühendisliği, Sürekli İyileştirme “Kaizen”, Şirketlerde Tedarik Zinciri Yönetimi, Şirketlerde Pazarlama Stratejileri, İşletme Hedeflerine Ulaşmada Yönetim Muhasebesinin Önemi, Yatırım Karar Süreçleri ve Dikkat Edilecek Hususlar, Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Pandemi Sonrası Küresel Ekonomik Gelişmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği.''