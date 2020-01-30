MTSO Ocak ayı toplantısını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez dermemde zarar gören KOBİ'lere KOSGEB tarafından 100 bin lira kadar kredi verileceğini ve faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını kaydetti.

Malatya ziyareti kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ocak ayı meclis toplantısını katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dönmez, “Türkiye kuvvetli bir adama benziyor bunlar ufak tefek darbeler bir şey olmaz biz yine kalkarız yolumuza devam ederiz. Bakanlık olarak elimizdeki bütçeyi adil dağıtmaya çalışıyoruz. Özelikle bölgesel bazda daha gelişmeye ihtiyacı olan bölgelere illere daha fazla destek vermeye çalışıyoruz. KOSGEB 100 bin lira kadar kredilerde faizin tamamını üstlenecek sicille sıkıntısı olanlar ile ilgili bir çalışmamız var mümkün mertebe bu kredilerin kolay alınması lazım buradaki KOBİ'lerin KOSGEB'e olan borçlarını da erteliyoruz 2021 Ocak ayına kadar” ifadelerini kaydetti. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt da “Deprem bölgesinde bulunan KOBİ'lerimiz 100 bin TL'ye kadar ihtiyaçlarına dönük bankalardan kullanacaklar. Bunun maliyetini, faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Bu krediyi kullandıktan sonra KOBİ'lerimiz 12 ay boyunca hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ondan sonraki dönemde de 3'er aylık vadelerde taksitlerini 2 yıl içerisinde ödeyecek. Teminatı da kredi garanti fonuyla sağlayacağız” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğuna vurgu yaparak, "Bir kez daha gördük ki ülkemiz deprem hattının üzerinde olan bir ülke. Dolayısı ile yapılan yapıların imarı ve mimarinin tamamının ciddi denetimden geçerek sağlıklı yapıların yapılması gerekir. Uzak doğu ülkelerine baktığımız bu yaşadığımız depremin daha fazlasını yaşadığını görüyoruz ama hiçbir şey olmadığını görüyoruz ama bize baktığımızda bu tür depremlerde insanlarımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Burada en önemli olan şey böyle bir şiddetli depremde ölü sayısının az olması sevindirici tarafıdır. Depremin olması ile beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Depremin ardında hemen sahada gördük, insanlarımızın yanında gördük, anında yardımlar yapıldı yaralar sarılmaya çalışıldı. Türkiye'deki odalar ve borsalar şu ana kadar 100 tıra yakın yardım gönderdiler yardım gelmeye de devam ediyor" diye konuştu.