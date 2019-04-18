MTSO yönetiminden Gürkan'a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Sadıkoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Başkan Gürkan icraat yapıp şehrine katkıda bulunma arzusu olan bir insan, bizde bu anlamda kendimizi şanslı hissediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah muvaffakiyetler versin. İşiniz zor ama başarılı olacağınıza inancımız tam. Bizlerin üzerine ne düşüyorsa yardımcı olmak noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunu burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Ticaret Odası önemli bir kuruluştur. Malatya açısından da, Ticaret ve Sanayi anlamında da lokomotif görevi görmektedir. Bizler de Malatyamızın ticari anlamda faaliyetlerini aktif hale gelmesi açısından, hem de istihdamın artması açısından bizlerde ortak bir çalışma yapma düşüncesindeyiz ancak bu şekilde başarıya ulaşırız. Malatya'yı geleceğe hazırlamak açısından gayret göstereceğiz. Oğuzhan başkanımızın TOBB yönetim kurulu üyeliğinde olması nedeniylede hem orda ki değişim, gelişimin, yeniliğin, Malatya'ya aktarılması noktasında, gerek bizler gerek kendisi el birliği ile Malatyamızı ileriye taşıyacağız.” dedi.

Sadıkoğlu ve yönetimi daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti. burada da bir konuşma yapan Sadıkoğlu, “Başkanımız kısa süreli başkanlığı döneminde ciddi anlamda pozitif, yapıcı ve gerçekten diyaloga hazır olduğunu bizlere bir şekilde ifade etti. Bu işler ateşten gömlek, ticaretin içinden gelmesi ve esnafın durumunu bilmesi bizler için avantaj. Başkanımızın Malatya ve Yeşilyurt için bir kazanç olduğunu biliyoruz. Kendinin yanındayız. Görevinizde şahsım ve yönetim kurulu adına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da “Bölgemiz sanayi bölgesi olması nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odası ile birçok alanda istişarelerde bulunacağız. Amacımız Yeşilyurt'u büyütmek memleketimizi geliştirmek dolayısıyla Malatya'ya katkıda bulunmak, bunu başaracak güçteyiz, ekibimize güveniyoruz. Daha vizyoner ve katkı sunacak projelerle bölgemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet Battalgazi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Sadıkoğlu, “Halkın büyük bir çoğunluğunun teveccühünü alarak göreve gelen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'i tebrik ediyoruz. Biz kendisi ile birlikte ciddi bir sinerji yakalayarak Malatya'nın ekonomisine nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Ticaret ve Sanayi odası olarak bundan sonraki süreçte yanlarında olduğunu bilmenizi istiyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ortak paydamız Malatya, gerek sivil toplum örgütleri olsun, gerek belediyelerin amaçları halkın yaşam standardını ve kalitesini artırmaktır. Bizler yerel yönetimler olarak, kendileri ise iş adamlarını temsilen Malatyamıza katkı sunmak ve hizmet etmek öncelikli hedefimizdir. Bundan sonraki süreçte bizler Battalgazimizde halkımıza hizmet etme adına kendileriyle ve STK'lar ile ortak aklı öne çıkartacağız. İşadamlarımız toplumun öncü lokomotifleridir. Bu lokomotiflerden gerekli yerde istifade ederek Battalgazimize hizmet etme noktasında elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Bu anlamda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.