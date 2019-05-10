MTSO'da annelere özel etkinlik

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Cennetin ayağının altında olduğu annelerimiz ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısı ile mümkündür. Annelerimiz Kocaman kalplerine dünyaları sığdıranlardır. Bir çocuğu 9 ay karnında taşıyan, zorluklara katlanan, yıllarca sevgi ve şefkat ile büyüten, sabır ve sevgi abideleri anneleri sadece Anneler Günü'nde hatırlamak elbette yetmez. Annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Annelerimizin sevgileri karşılıksızdır. Anne demek merhamet demektir, şefkat demektir, fedakarlık demektir, affetmek demektir, güven demektir ve dostluk demektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizin Anneler Günü'nü tekrar kutluyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Biz kaç yaşında olur isek olalım, bizim sizlere ihtiyacımız var. İnsan 70 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa bir annenin evladına olan şefkati, duygusal yaklaşımı bitmez. İyi ki varsınız. Hepimizin bu dünyada bir takım görevleri ifa etmek için değişik kademelerde değişik görevlerde bulunuyoruz. Hepimizin ortak amacı, birbirimizin yaşamını kolaylaştırmak. Bunları yaparken, değişik birimler, değişik kademeler olabilir, değişik görevleri olur, bunlardan bir tanesi de anneliktir. Bir toplumun gelişmesinde, toplumun ilerlemesinde ve özellik toplumda sosyal ahlakın beraber yaşama ahlakını inşa eden kişiler annelerdir. Anneler, bizlerin başının tacıdır. Anneler bizim gönlümüzün ilacı. Hani diyor ya evlat ne olursa olsun, anneye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hilal Acı ise, “Peygamber Efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisi Şerif'i ile payelendirdiği, varlıkları ile hayata anlam katan sevgi dolu yürekleri ile çocuklarına yol gösteren onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Hayat tecrübeleri ile geleceğimizi şekillendiren bizleri güçlü kılan imrenilecek bir tahammülle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren annelerimizi en kalbi duygularımla selamlarken, şanlı bayrağımızın gölgesi altında nefes almamıza vesile olan aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve o koca yürekli analarımızın önünde saygıyla eğiliyor ve elleri öpülesi tüm annelerin Anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu tarafından düzenlenen “En Güzel Kariyerim Anneliğim” konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Psikolojik Danışman Şeyda Erkuş, Öğretim Üyesi Dr. Burcu Kayhan Tetik, Girişim Grubu Proje Direktörü Gülhan Bayındır ve Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl tarafından Anne Çocuk ilişkileri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğin ardından katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin olarak plaket verildi.