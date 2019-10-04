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MTSO'dan 2.Geleneksel Aşure etkinliği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO) tarafından geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.


MTSO binasının önünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ,Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, MTSO meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.


MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada aşurenin önemine de dikkat çekerek, "Bir araya getirmek için geçmişten bugüne oluşturmuş olduğumuz geleneğimiz, aşurenin içindeki tahıllar gibi hepimiz farklı düşüncelerde, farklı yeteneklerde olsak da, farklılıklarımız zenginliğimizdir” şeklinde konuştu. MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, “Birlik beraberliğimizi Allah bozdurmasın. Kötülere fırsat vermesin. Ülkemizin ezanına, bayrağına kimsenin gücü yetmez. Kimse buna zarar verme düşüncesini dahi aklından geçirmesin” şeklinde konuştu.


ESKKK Başkanı Ali Evren de, "Bu tür birlik ve beraberliğimizle, gelenek ve göreneklerimizle, sanayicisi, esnafı ve iş adamlarıyla birlikte Malatya'mızı geliştirmek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

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