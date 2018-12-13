MTSO'nun girişimleri sonuç verdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yapılan indirimin sanayi odası üyelerine ve esnafa büyük rahatlık getireceğini belirtti. Göreve geldikleri günden itibaren üyelerin yaşadığı sıkıntı ve sorunları dile getirerek ilgili makamlara ulaştırdıklarını söyleyen Sadıkoğlu, “Seçim çalışmalarımızda üyelerimizi ziyaret ettiğimizde sorunların en başında belediyelere ödenen yıllık ilan ve reklam vergisi oranları vardı ve biz bu oranların düşürüleceğini seçim bildirgemize aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a konuyu ilettik, başka illerdeki fiyatların raporlarını hazırladık ve mağduriyetin giderilmesi konusunda yardımcı olmasını istedik. Görüşmelerimiz olumlu sonuç verdi. Artık yıllık ilan ve reklam vergisi ödemelerinde yüzde 20 oranında bir indirim yapılacak ayrıca enflasyon oranlarına göre yapılan zamda artık uygulanmayacak. Ben tüm üyelerimiz adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Sadece üyelerimiz değil tüm esnafın tabela indiriminden faydalanması bizleri mutlu etmektedir” diye konuştu.