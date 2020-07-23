MTSO'nun proje ortağı olduğu Yunus Emre MTA öğrencilerini bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın TOBB ile birlikte imzaladığı protokol ile teknik lise proje okulu olan 103 okuldan biri olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Proje ortağı olduğu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devam eden LGS tercih döneminde Malatya Park AVM'de stant açtı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Yunus Emre MTAL'ın tercih standını ziyaret etti.

Ziyarette Malatya Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Celal Abbas Karaduman, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Malatya TSO Meclis Üyesi Erdal Uslu ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç da hazır bulundu.

“Malatya TSO'nun okulumuza katkısı büyük”

Ziyaret sırasında açıklama yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin 20 Temmuz Pazartesi günü başladığını ifade ederek “Tercih süreci devam ederken bizlerde bu süreçte öğrenci ve velilerimize rehberlik sunuyoruz. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamındaki 103 okuldan birisi. Malatya TSO'nun okulumuza verdiği destek en üst düzeyde. Okulumuzun tercih tanıtım standı sadece AVM'de değil ilimizin muhtelif yerlerinde var. TOBB'a ve Malatya TSO'ya okulumuza verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya TSO sadece proje okuluna değil ilimizdeki tüm mesleki ve teknik liselerimize desteklerini esirgemiyorlar. Gençlerimiz 18 yaşına geldiklerinde ileride yapacakları mesleği kafalarında oluşturmuş ve o konuda nitelikli bir eleman olmak istiyorlarsa mutlaka meslek liselerimizi tercih etsinler” dedi.

Sadıkoğlu: “Diploman mesleğin olsun” projesini önemsiyoruz

Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre eden projenin önemli olduğunu ifade eden MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise ‘Diploman Mesleğin Olsun' projesinin ikinci yılında olduklarını belirterek Türkiye genelinde 103 mesleki ve teknik lisenin proje okulu olarak belirlendiğini anımsattı.

Proje kapsamında öğrencilerin daha ileri seviyede eğitim görmesi ve iş dünyasına da nitelikli işgücü sunmak adına Yunus Emre MTAL'de birçok imkanlar sunulduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Nitelikli fabrikalarda staj, Avrupa'da staj, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi akademik desteği ve İngilizce dil eğitimi bu imkanlardan bazıları” dedi.

Öğrencilere burs imkanı

Malatya TSO olarak proje kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni en yüksek puanla tercih edecek 9'uncu sınıf öğrencilerinin yanı sıra 10, 11 ve 12'inci sınıfta okul birincisi olan öğrencilere aylık burs imkanı sağladıklarını belirten Sadıkoğlu, “Sayın TOBB Başkanımızı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun göstermiş olduğu kararlılık ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da projeye olumlu bakış açısıyla projemiz başladı ve ciddi seviyelere ulaştı. Malatya TSO olarak proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim çalışmalarına destek oluyoruz. Okulumuzla ilgili TSO olarak kurmuş olduğumuz bir proje yürütme kurulumuz var. Bu kurul gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Bey de reel hayatın ve iş insanlarının başarıya ulaşabilmesi için mesleki eğitimin önemine inanan birisi. Sayın Müdürümüze, yardımcılarına ve okul yöneticilerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.