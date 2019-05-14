MTTB üyeleri iftarda bir araya geldi

Dernek binasında gerçekleşen iftar sonrası bir açıklama yapan MTTB Başkanı Mehmet Sağdıç, “Her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel iftar programımızı dernek binamızın önündeki alanda gerçekleştirdik. Bugün davetimizi kırmayıp iftar yemeğimize iştirak eden değerli dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri iftar sofrasında buluşturan Allah'a hamdolsun. Malatya teşkilatı olarak mukaddes gün ve zamanlarımızda her daim faaliyetlerimizi icra ettik ve etmeye devam edeceğiz. Rabbim daha nice iftar soflarında ve bayramlarda bizleri buluştursun” diye konuştu.

Kalabalık bir katılımın olduğu iftar programının ardından teravih namazının da kılınması ile iftar programı sona erdi.