İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MTTB üyeleri iftarda bir araya geldi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde üyeler bir araya geldi.


Dernek binasında gerçekleşen iftar sonrası bir açıklama yapan MTTB Başkanı Mehmet Sağdıç, “Her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel iftar programımızı dernek binamızın önündeki alanda gerçekleştirdik. Bugün davetimizi kırmayıp iftar yemeğimize iştirak eden değerli dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri iftar sofrasında buluşturan Allah'a hamdolsun. Malatya teşkilatı olarak mukaddes gün ve zamanlarımızda her daim faaliyetlerimizi icra ettik ve etmeye devam edeceğiz. Rabbim daha nice iftar soflarında ve bayramlarda bizleri buluştursun” diye konuştu.


Kalabalık bir katılımın olduğu iftar programının ardından teravih namazının da kılınması ile iftar programı sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.