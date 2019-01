MTTB'de divan kurulu toplantısı yapıldı

Dernek binasında İl Başkanı Mehmet Sağdıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kurucu Başkan Mücahit Balin, yönetim kurulu ve üyeler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Malatya teşkilatı olarak verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, “Milli ve manevi duygularla bir neslin inşası yolunda yapmış olduğumuz programlar bizi her zaman hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. Bugün hem üniversite de hem liselerde aktif bir şekilde teşkilatlanmaya büyük Türkiye idealine azimli bir şekilde çalışıyoruz. Yapılan bu çalışmalarımız sadece Malatya endeksli kalmıyor Türkiye'ye örnek çalışmalarla da taçlandırıyoruz. Bu da bizim vizyon ve hedeflerimiz noktasında ne kadar doğru programlar yaptığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Komisyon başkanlarının sunum ve raporlarını sunmasının ardından dönemin değerlendirilmesi yapıldı. Daha sonra Divan Başkanı Mücahit Balin söz alarak, “Yapılan sunumlar, raporlar teşkilatımız için her zaman bir sonra ki dönem için yapılacak çalışmalarımızın daha iyi olması açısından bize rehber olma noktasında oldukça önemlidir. Çünkü MTTB geçmişi ile geleceğe her zaman örnek bir yapı, onun için bu tür toplantılar bizleri her zaman diri tutar” ifadelerine yer verdi.

Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.