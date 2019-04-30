MTTB'de ‘Yazar-Okur' buluşmaları

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı tarafından 3'üncüsü düzenlenen ‘Yazar-Okur' buluşmalarında Yazar Ebubekir Subaşı okurları ile buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı Kadim Medeniyetin Sancakları Projesi kapsamında MTTB'de Yazar-Okur buluşmalarının üçüncüsü düzenlendi. Programın açılışında konuşan MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç, tarihin medeniyet, medeniyetin ise insanı var edebilmek olduğunu ifade ederek “İnsan kendisini ihya etmedikçe, toplumlar ve milletler ihya olamaz. Bu bakımından tarih ilmi bizim için oldukça önem arz etmektedir. Tarihi doğru okur ve anlarsanız, doğru yorum yapabilirsiniz, doğru yorumlar yaparsanız isabetli çıkarımlar yaparsınız. İşte tarihten ders çıkarmak da burada kendisine yer bulur. İnsanın ihya serüveni de burada başlar” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Yazar Ebubekir Subaşı ise ‘Tarihe alttan değil, tepeden bakarsanız objektif olursunuz' diyerek “Ve bu objektiflik sizi tarihi doğru okuyup analiz etmeye vardırır. İşte burada tarihçi olursunuz' ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında Osmanlı ve yakın tarihten örnekler veren Subaşı, söyleşisinin sonunda ise okurlarının sorularını yanıtladı.