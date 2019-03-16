MTTB'den camideki katliamlara tepki

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi, Yeni Zelanda'da ki vahşi katliamlara tepki gösterdi.

Dernek binasın önünde toplanan MTTB'liler ellerindeki pankart ve dövizlerle katliamı kınadı. Burada konuşan Dernek Başkanı Mehmet Sağdıç, “15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz Şehid olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

İbadet eden Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha gösterdiğini belirten Sağdıç, “Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz. Yüzyıllardan beridir Avrupa'da, Asya'da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların ‘Türk' olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük, defalarca bu tarz elim hadiselerin yaşandığına şahit olduk. Ancak bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumu bizleri daha derinden üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır” şeklinde konuştu.

Dünyanın artık İslamofobik ve faşist terörizme dur demesi gerektiğini dile getiren Sağdıç, “Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir. Bizler, MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyumuzun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz. Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkes yalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Son olarak; yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.