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MTTB'den Genç MÜSİD'a ziyaret

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Teşkilat Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Tutan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Teşkilat Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Tutan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Tutan, her iki sivil toplum kuruluşunun da Malatya ve Türkiye sevdalısı olarak çalıştığını belirterek, zaman zaman bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.


MTBB Teşkilat Başkanı Sağdıç da Malatya Genç MÜSİAD'ı yakından takip ettiklerini belirterek, yeni başkan Abdulkadir Tutan ve yönetimine başarılar diledi

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