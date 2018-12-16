MTTB'den ‘Gençlik ve Geleceğimiz' konferansı

İlhan Şenocak konuşmacı olarak katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen konferansa ilgi yoğun olurken programa birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, gençliğin bir dönem değil bir ruh olduğunu belirterek “Gençlik bir hazinedir ve geleceğimizin mimarıdır. Gençliğin inşası, geleceğin inşasıdır. Gençliğe sahip çıkmamak, manevi bir soykırımdır. Ailelerin, toplumların, ülkelerin, cemiyet ve cemaatlerin geleceği, yetiştirecekleri yetenekli ve sorumluluk sahibi gençlerin varlığına bağlıdır. Zamanın nesnesi değil, öznesi olan bir gençlik, geleceği inşa edebilir. Haya ve edebi kuşanmış, farklı bakabilen, sorgulayan, analiz eden, ufku yaşadığı coğrafyanın dışına taşan bir gençlik, toplumun öncüsü olabilir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından geçilen konferansta Dr. İhsan Şenocak, gençlerin hedef ve idealleri noktasında sahabe hayatını örnek gösterdi. Bu şuurda bir gençliğin yetişmesi gerektiğini dile getiren Şenocak, “Erkek kardeşlerim Hz. Enes'i, Hz. Musab'ı örnek almalarını, bayan kardeşlerimin ise Hz. Hacer ve Hz. Hatice'yi örnek alarak hayatlarını buna göre şekillendirmelidirler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i iyi okumaları ve Peygamber Efendimiz'in sünneti ile beraber hayata tutunmaları gençler için hayat rehberi olacak. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Anadolu coğrafyasının medeniyet endeksine her zaman tarihi ile büyük Doğu fikrini çok iyi anlayarak tekrardan bu coğrafyalardan Alparslan'ın Fatih'in Selim'in Abdülhamithan'ın yön verdiği bir İslam Coğrafyasında tekrardan siz gençler Allah'ın izniyle başlatacaksınız. Doğu Türkistan'dan, Gazze'ye Arakan'dan, Myanmar'a ve diğer mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize selam olsun ve her zaman onları kalbimize düşüncemize dahil ederek inanarak yaşarsak onların özgürlüğüne kavuşmalarına yardımcı oluruz” diye konuştu.

Program hediye takdiminin ardından sona erdi.