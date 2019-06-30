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MTTB'den Mursi konferansı

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ile birlikte “Bir Dava Şehidi Muhammed Mursi” isimli konferans düzenledi.


Malatya sanat merkezinde düzenlenen programa AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç “Rabbim Şahadetini kabul eylesin. Onun gibi yolumuz mücadelemiz gayemiz fikrimiz dönemin şekline politikasına konjektörüne uygun olarak değil Gayesi Allah, Önderi Resulullah, Anayasası Kur'an olan ve uğurda tavizsiz şekilde mücadele ruhuna sahip birer ferd olmayı ve teşkilat olmayı nasip etsin Rabbimiz. Bu doğrultuda Biz insanlara amacımızı açıkça söylemeyi, programımızı önlerine net bir şekilde koymayı, herhangi bir kapalılık ve gizlilik olmadan davetimizi kendilerine sunmayı severiz. Bizim davetimiz, güneşten daha parlak, sabahtan daha aydınlık ve gündüzden daha açıktır” diye konuştu.


Konuşmalarına ardından konferansa geçildi.

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