MTTB'nin Hukuk Akademisi konferansları başladı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı ve Bünyesindeki Ombudsmanlık Topluluğu tarafından başlatılan ve altı hafta sürecek olan Hukuk Akademisi'nin ilk programı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Avukat Bayram Taşkın ve hukuk öğrencileri katıldı. Burada konuşan Sağdıç, “Milli Türk Talebe Birliği olarak geçmişimizden günümüze çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler tarihimizden aldığımız misyonumuzla beraber 1916'dan başlayan 102 yıllık bir çınar niyetindeki öğrenci hareketinin teşkilatı olarak siyasette, ekonomide, bilimde ve sosyal bilimlerde yaptığımız çalışmalarla nicelik noktasında değil, nitelik noktasında faydalı olabilmek için hem ülkemize, hem Ümmet coğrafyasında hem de konumuz itibariyle yerel çerçevemizde ne yapabiliriz noktasında çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bugün hem üniversitedeki Ombudsmanlık Topluluğumuz olsun hem de üniversite teşkilatımız olsun sizlere böyle anlamlı ve nitelikli bir program hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

Avukat Taşkın ise, İslam Dininin temelinde adalet ve hukuk kavramlarının yattığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“İnsanların hem kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek hem de toplumsal ilişkileri düzenlemek için hukuk lazımdır. Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri, toplumla olan ilişkileri ve devletle olan ilişkileri düzenleyen normlar bütünüdür. Bu kuralların bütünü hukuktur. Bu kurallarla ve ilimlerle uğraşan şey de hukuk bilimidir. Bizim inancımızın temelinde adalet ve hukuk vardır. Bütün dinlerin temelinde adalet ve hukuk vardır. Hukuk aslında hat ve sınır bilmedir.”

Hukukun ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç olduğuna değinen Taşkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Hukuk ihtiyaçtır. İnsanlar toplumsal güvenliğe ihtiyaç duyar ve ihtiyaç duymasıyla devlet ortaya çıkar ve biz buna ‘nizam, sistem ve hukuk' diyoruz. Devlet aslında bir hukuk düzenidir. Bir devletin temelimde hukuki bir güvenlik vardır. İnsanların güvenliği ile devlet doğar. Hukuk ekmek, su ve sağlık gibi bir ihtiyaçtır. Bugün ekmek ve su nasıl lazımsa hukuk da lazımdır. Devlet sosyal bir organizasyondur ve belli bir ömrü vardır. Devlet, çocuk gibi büyür, gelişir ve yıkılır. İnsanlık tarihinde birçok örneği vardır. Devlet canlı bir organizma olduğu gibi hukuk da canlı bir organizmadır. Hukuk sadece kişiler arasında değil, devletler arasında da ilişkileri düzenliyor. Devletler arasındaki münasebetlerde de hukuk lazımdır.”