MTÜ 2. Akademik Açılış Yılı Töreni Yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni yapıldı.

Turgut Özal Üniversitesi'nin Battalgazi tarım Yerleşkesindeki Battalgazi Konferans Salonu'ndaki törende YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, “21. Yüzyılda Akademisyenlik” konulu akademik yıl açılış dersin iverdi.

Törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “2. akademik yıl açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl üniversitemize kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı bin 16'dır. Bunun yüzde 60'ı Malatya dışından gelen öğrencilerimizdir. Yine kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bölge illerimizden gelen öğrencilerdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 1 yıllık sürede bölgede tercih edilen bir üniversite olmayı başarmıştır. Bir yıllık süreçte kuruluş çalışmalarımızı, kurumsal çalışmalarımızı sürdürürken, mevcut yerleşkemizin öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve idari personelimize yakışır vaziyette olmasının çalışmasını yürüttük. Çok önemli sorun ve sıkıntıların çözümünü gerçekleştirdik. 1 yıllık süreç üniversitemizin tüm personeli açısından çok yoğun geçti. Bu yıl daha da yoğun geçecek. Yoğunuz ama asla yorgun değiliz.Yoğun olacağız, ama asla yorgun düşmeyeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bir müjdeyi hem sizlerle, hem de Malatya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Yeşilyurt Beylerderesi Yerleşkemizde fakülte binası yapım çalışmaları başlamıştır. Malatya'mıza hayırlı olsun. Kuruluş çalışmalarımız artık ikinci yerleşkemizde de başlamıştır" şeklinde konuştu.

Akademisyenlere yönelik olarak konuşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Üniversiteler, kapalı devre şifreli yayın yapan yayıncı kuruluşlar gibi hareket edemez. Hem içinde bulunduğumuz topluma, hem de dünyaya açık olmalıyız. Gerekirse tarlada, laboratuvarda, tezgahta olacağız. Bilimsel çalışmaların toplumda bir karşılığı olmalı. Bilimsel araştırma toplumda faydaya dönüşmeli” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut sözlerini şöyle tamamladı:

“Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Model alan değil, model olan, yeni bir vizyon ortaya koyabilen, yeni nesil bir üniversite olma hedefindedir. Üniversite-şehir bütünleşmesi konusunda ise şunu ifade ediyorum; biz şehrimizle bir bütün halindeyiz. Merkezde iki yerleşke ve 8 ilçe meslek yüksek okulumuz ile bir şehir üniversitesiyiz, şehrimizin ve hemşerilerimizin yanındayız. Tarihimizin kaydettiği kahramanlıkları bileceğiz, ama yeni dünyaya özellikle de bilim de yeni kahramanlıkları kaydetmeyi de misyon edinmeliyiz. Geçmişimizin başarı hikayelerini bilmemiz yetmez, bilimde, teknolojide, kültürde yeni başarı hikayelerini tarihe mal edemediğimiz sürece ülkemizin ve milletimizin geleceği tehlikededir demektir. Toplumun sahip olduğu kültürel kodlar ülkemizin bilim insanı içinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürünen yolda birer ışık olmalı. 2019-2020 akademik yılın ülkemizin üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Vali Aydın Baruş ise , “Ülkelerin kalkınmasını iki ana yönü vardır, Birincisi ekonomik kalkınma ikincisi ise sosyal kalkınma. İkisinden birisini tek başına başardığınız veya üzerine bu kalkınmayı gerçekleştirmek için çalıştığınız zaman diğer yönü eksik bıraktığınız takdirde bu başarını anlamı olmadığını göreceksiniz. Ülkemiz bugün hem ekonomik kalkınma bakımından dünya ülkeleri arasından önemli bir yarış veriyor, hem de diğer taraftan bu ekonomik kalkınmasının temel kalkınmasın oluşturacak sosyal kalkınma yönünde de önemli girişimlerde bulunuyoruz. Sosyal kalkınmanın ana unsuru ise insandır. İnsanınızın nitelikli, kaliteli yetiştirdiğiniz taktirde geleceğe güvenle bakabilir, bu ekonomik yarışta dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme şansına sahip ola bilirsiniz. Sosyal kalkınmanın insan yönünü ifade eden kalkınma inanç ve güvenle alakalıdır. Bugün dünyanın kalkınmış ülkelerine baktığımızda oradaki üniversitelerin dünya çapında önemli bilim yuvaları olduğunu göreceksiniz. Üniversitelerin bu anlamda kalkınmadaki rolünü hepimiz çok iyi biliyoruz. İlgili araştırma merakı olan kendine öz güveni olan bireyler, ideal sahibi gençlik, bilimsel ve teknolojik alanda bilgi üreten ve almış olduğu eğitimi toplumun ihtiyaçları ile birleştiren kurumlar olması münasebeti ile üniversiteler çok önemli. Türkiye bugün çok önemli mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasıyla ilgili süreci dile getirip, Battalgazi belediye başkanı iken bu konudaki girişimlerini anlattı.

Gürkan, “Malatyalı rahmetli 2. Cumhurbaşkanımız İnönü'nün adına bir üniversitemiz var, diğer Cumhurbaşkanımız 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın adına da 2. üniversitemizi Malatya'mızda açtık, bu da Malatya'nın vebali bir sorumluluğu yerine getirmesi açısından önemli bir hadisedir. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da saygılarımızı şükranlarımızı Malatya adına ifade etmek istiyorum, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İlk ders Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'dan

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan tarafından “21. Yüzyılda akademisyenlik” konulu akademik yıl açılış dersi verildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, yükseköğretim sisteminin 7,8 milyon öğrencisi olan, 206 üniversitesi bulunan büyük bir ekosistem olduğunu da belirterek, “Bu sistemin potansiyelinden yararlanmamız lazım. Malatya'daki üniversitenin İstanbul'daki üniversiteden farklılıkları, avantajları ve dezavantajları var. Artık e-öğrenme, akıllı evler hayatımıza girmiş durumda. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme her zamankinden daha önemli. Bakın e-öğrenme kaynakları olarak, öğrencilerimiz artık bizim kaynaklarımız dışında bloklardan yararlanıyor. Web sitelerine bakıldığında ciddi tartışmaların yapıldığı, konuların özetlerinin bulunduğu, soru ve cevapların verildiği sistemler artık var. Mobil aplikasyonlar artık tüm dünyada kullanılıyor. Google Play'de 3 milyona yakın aplikasyon var, bunları bizim de üretmemiz gerekiyor. Bunların içerisinde 30 bini eğitimle ilgili" diye konuştu.

Öğrenciler adına konuşan Ziraat Fakültesi öğrencisi Ahmet Mustafa Altuntaş, “Ülkelerin kalkınmışlık seviyeleri ile üniversitelerinin kalitesi doğru orantılıdır. İşte bu bağlamda ben de önce doğup büyüdüğüm şehrime, sonra mayası şehit kanlarıyla yoğrulmuş ülkeme hizmet edebilmek amacıyla konsepti, misyon ve vizyonu ideallerimle örtüşen memleketimizin bu genç üniversitesini, Malatya Turgut Özal Üniversitesini tercih ettim.” dedi.

Tören, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde görevli olan ve akademik unvanlarını yeni alan 5 profesör, 4 doçent ve 23 doktor öğretim üyesine akademik cübbelerinin giydirilmesi ile sona erdi.