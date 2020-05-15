MTÜ Atçılık ve Hippoterapi Merkezi yaşam merkezine dönüştürülecek

MTÜ Battalgazi Yerleşkesine öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivite ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2008 yılında devredilen ve 24 Ocak 2020 Elazığ-Malatya depreminde hasar gören askeri hangarlar modernize edilerek Öğrenci Yaşam Merkezine dönüştürülüyor. Yerleşkedeki caminin inşaatı son aşamaya gelirken, Atçılık ve Hippoterapi Merkezide vatandaşların da kullanımı için yaşam merkezine dönüştürülecek.

2008 yılında Taçan Kışlası iken üniversite yerleşkesi olarak devredilen ve Eylül 2018'den beride Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivite ve etkinliklerini yapabilecekleri Öğrenci Yaşam Merkezinde mini konser alanı, sineme gösterim bölümleri, kafeterya, yaşam ve sosyal bölümler bulunacak. Aynı zamanda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve öğrencilere yönelik idari birimler de Öğrenci Yaşam Merkezi içinde faaliyet göstererek, öğrencilerle iç içe olacak.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Yerleşkesinde yapılan çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, “Battalgazi Yerleşkemizde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Öğrenci Yaşam Merkezi, yerleşke içindeki 2008 yılında devredilen, ancak 24 Ocak Elazığ-Malatya depreminde hasar gören askeri mevcut hangarlar üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından projelendirilerek yapımına başlanılmıştır. Proje de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve öğrencilere yönelik idari birimler ile Öğrenci Yaşam Merkezi aynı alanda yer alacak. Mevcut yerleşkemizin yeşil ve tarım alanını daraltmadan hangarları güçlendirip modernize ederek yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Covid_19 salgını süreci sonrasında ihtiyaç duyulacak sağlıklı yaşam alanlarını da şimdiden oluşturmuş oluyoruz” dedi.

Cami tamamlanıyor, atçılık merkezi genişletiliyor

Battalgazi Yerleşkesindeki Atçılık ve Hippoterapi Merkezide vatandaşlarında özellikle hafta sonları sosyal aktivitelerinde kullanabilmeleri için yaşam merkezine dönüştürülecek şekilde yeniden düzenleniyor.

Diğer yandan, MTÜ Battalgazi Yerleşkesinde hayırsever ve Hekimhan eski belediye başkanı Ali Akyüz tarafından ilçedeki Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii'ni mimarisi baz alınarak yaptırılan Ali Akyüz Camii'ni inşaatı da büyük oranda tamamlandı.