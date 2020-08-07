MTÜ Sahne Sanatları Bölümüne 20 oyuncu adayı öğrenci alınıyor

MTÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümüne 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile oyuncu adayı 20 öğrenci alınacak.

Özel yetenek sınavı ile gerçekleştirilecek olan alımlar için başvurular online olarak www.yeteneksinavi.ozal.edu.tr adresinden 10 Ağustos -6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav ise 09-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Battalgazi Kampüsünde gerçekleştirilecek. Sınava 2020 Temel Yeterlik testinden (TYT) en az 150,000 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edebilecek.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Özel Yetenek Sınav kılavuzu www.yeteneksinavi.ozal.edu.tr adresinden alınabilecek.