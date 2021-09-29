MTÜ ve TİHEK arasında iş “İnsan Hakları İş Birliği” protokolü

İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ile kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim, bilgi, belge, materyal ve literatürlerin paylaşılması konularının içeren protokol MTÜ Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç arasında yapıldı.

İnsan haklarına ilişkin mevzuatın geliştirilmesinin, kurumlar arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda “insan hakları” ile ilgili farkındalık artırıcı projeleri iş birliği halinde ortaklaşa hayata geçirici etkinlikler yapılması ve nihayetinde insan haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen protokol ile TİHEK ve MTÜ, “insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek” konuları çerçevesinde iş birliği yaparak gerekli her tür çalışmaları yapacak.

“İnsan hakları derslerine yer verilecek”

İnsan hakları ve eşitlik kavramlarının küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirten MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, ırk millet, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği temel hak ve özgürlüklerdir. İnsan haklarının korunması ve ileri götürülmesi, bizim ilkelerimiz ve temel hedeflerimiz arasında olmalıdır. Yalnızca insan haklarının değil, tüm varlıkların hakkının en ince detaylarına kadar korunduğu, gözetildiği ve aynı zamanda yükümlülüklerinin de belirlendiği bir medeniyete sahibiz. Bunun için bu bilinci öğrencilerimiz üzerinde de oluşturmalı, geleceğimizi teminatı gençlerimizi bu bilinçte yetiştirmeliyiz. Bu anlamda bölümlerimiz ve programlarımızda müfredatlarımıza insan hakları konulu dersler ekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“MTÜ İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak”

MTÜ bünyesinde İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmayı planladıklarını ifade eden Rektör Karabulut, “Sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirme hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz bu protokol ile TİHEK iş birliği ile öğrencilerimizi insan haklarına duyarlı bilinçli bireyler olarak yetiştirmek ve toplumda bilinci artırmaya yönelik adımlar atmış olduk. Aynı zamanda üniversitemiz öğrencilerine TİHEK bünyesinde staj yapma imkanı da sağlamış olacağız. Bunan belki birkaç yıl sonra bu protokolün etkilerini göreceğiz, çünkü bilinçli nesiller yetiştirerek geleceğe bilimin eşliğinde ışık tutuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize bu alanda öğrenci toplulukları kurma imkanları sağlayarak, onlara sosyal aktiviteler yapmaları konusunda sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Farkındalığı arttıran projeler yapılacak”

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da, “Gerçekleştirdiğimiz protokol ile insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılık ile mücadele edilmesi yoluyla kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim ve bilgilerin paylaşılması, insan hakları alanına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, bu konu ile ilgili farkındalık artırıcı projelerin kurumlar arası beklentiler ve değerler doğrultusunda koordineli bir biçimde hayata geçirilmesi ve nihai olarak insan haklarına saygılı ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz protokolün hayırlara vesile olması diliyorum” ifadelerini kullandı.