MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü

TOKİ'nin uygun göreceği sayıdaki konutların yapımı konusunda protokol, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut arasında gerçekleştirildi. MTÜ Yeşilyurt yerleşkesinde konutların inşası TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olup, MTÜ akademik ve idari personeline talep doğrultusunda satışı yapılacak.

“Yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçiriyoruz”

Üniversitede görev yapan akademik ve idari personelleri ev sahibi yapmak düşüncesi ile yola çıktıklarını belirten MTÜ Rektöri Prof. Dr. Karabulut, “Akademisyen hocalarımızla ve öğrencilerimizle katılımcı bir yönetim anlayışıyla okulumuzu öncü bir ilim yuvası haline getirerek bilim üretiyoruz. Bu süreçte de ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçiriyoruz. Kısa sürede üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi adına akademik ve bilimsel çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hiçbir zaman sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk projelerimizden ödün vermedik. Bugün akademik ve idari personellerimizin ev sahibi olmaları ve sosyal alanların inşası konusunda önemli bir adım atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karabulut gerçekleştirilen protokolün aynı zamanda büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Üniversiteler; bilim üreten, gerçekleri arayan, üst düzey araştırmaların yapıldığı, üst düzey eğitimlerin verildiği kurumlardır. Tabi ki bu süreçte de personellerimizin yüksek motivasyonlarının büyük etkisi olmaktadır. Üniversitemizin kuruluşunda 1 fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu bulunmaktaydı. Bugün ise 6 fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul ve 29 akademik birim ile gelecek nesilleri bilimin ışığında özveri ile yetiştiriyoruz. Aynı zamanda Yeşilyurt yerleşkemizde inşası devam eden yeni hizmet binalarımız ile de hem Öğrenci Yaşam Merkezleri gibi sosyal alanlar hem de eğitim ve öğretim alanları, laboratuvarlar, konferans salonları, İnovatif eğitim alanları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut, “Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle katılımcı bir yönetim anlayışıyla üniversitemizi öncü bir ilim yuvası haline getirerek bilim üretiyoruz. Ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda her zaman destek olan ve emeğini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da, gerçekleştirilen protokolün Malatya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne hayırlı olması temennilerinde bulundu.