MTÜ Yeşilyurt Yerleşkesine 2023 bahar döneminde taşınılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından Yeşilyurt Yerleşkesine yaptırılan üç fakülte bu yıl bahar döneminde yeni binasına taşınacak

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli. MTÜ Yeşilyurt Yerleşkesinde yapımı devam eden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından kullanılacak binaların inşaatında incelemelerde bulundu. Bentli'nin inşaatı devam eden 3 fakülte binasının incelemesine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Serdar Deniz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Abuzer Yeşil, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga, Yeşilyurt MYO Müdürü Öğr. Gör. Aziz Zengin ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri eşlik etti. Eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi ile Ar-Ge çalışmalarının artırılmasının esas unsurlarından birinin birimlerin müstakil binalarda faaliyet göstermeleri olduğunu ve bu nedenle de devam eden inşaat projelerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Bentli, Yeşilyurt yerleşkesinde inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre ve doğa dostu bir kampüs inşa ettiklerini belirten Bentli, çevre düzenlemeleri konusundaki hassasiyetlerini de belirterek, bu düzenlemelerle birlikte binaların, 2023 bahar dönemi sonuna kadar taşınmaya hazır hale getirilmesi için talimat verdi.

Bentli incelemelerinin ardından Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlık görevine kısa bir zaman önce atanan Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yeşilyurt MYO birimlerini ve atölyelerini de gezen Bentli, eğitim faaliyetleri ve öğretim elemanlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.