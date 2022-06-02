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MTÜ'de Bahar Şenliği coşkusu

2021-2022 akademik yılı mezuniyeti çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) bahar şenliği gerçekleştirildi.

2021-2022 akademik yılı mezuniyeti çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) bahar şenliği gerçekleştirildi.


MTÜ Battalgazi yerleşkesinde düzenlenen bahar şenliğinde sahne alan Dj Onur Yıldız ve ses sanatçısı Kadir Uçan çeşitli müzikler icra ederek mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için performanslarını sergilediler.


Yoğun ilgi nedeniyle yaklaşık 5 saat süren ve coşkuyla geçen bahar şenliğinde öğrencilerin arasına karışarak onları yalnız bırakmayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencilerin eğlencesine eşlik ederek halaya katıldı, onlarla sohbet edip selfi çektirdi.

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